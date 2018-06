CIVATE – Anche quest’anno il Comune di Civate e la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, in collaborazione con le Associazioni, in occasione della Festa dei Santi Vito e Modesto (14 – 17 giugno) propone un programma ricco e intenso per festeggiare il Santo Patrono.

La Festa di San Vito avrà inoltre un’impronta solidale e sarà un’occasione di forte collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia e le Associazioni: saranno infatti raccolti dei fondi da destinare al progetto per il restauro del tetto della Chiesa Parrocchiale di Civate.