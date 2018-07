VERCURAGO – “Un ringraziamento al nostro parroco don Roberto Trussardi che dopo nove anni con noi, a settembre, lascerà Vercurago”. Così Ugo Carsana, consigliere della Pro Loco Vercurago S. Gerolamo, ha presentato la bella serata organizzata ieri, domenica 8 luglio, al termine della Sagra del Pesce che si è svolta nei giorni scorsi presso il Centro Polifunzionale.

“Siamo molto contenti della partecipazione – ha continuato Carsana – in particolare oggi (ieri, ndr) c’è stata davvero tanta gente. In generale siamo molto soddisfatti, sicuramente sono eventi impegnativi e sarebbe bello vedere qualche nuovo ingresso in Pro Loco, magari qualche ragazzo giovane, perché il futuro è in mano loro”.

Don Roberto, accompagnato dal sindaco Carlo Greppi e da Carsana, è salito sulla Lucia per la benedizione del lago: “Fa piacere tutto questo calore, in particolare questa sera ringrazio la Pro Loco con tutti i suoi volontari. Ho visto qualche volto nuovo, speriamo possano continuare a far crescere la Pro Loco – ha detto don Roberto -. Un grazie di cuore per tutti questi anni in cui abbiamo lavorato bene assieme e penso che questa collaborazione con amministrazione e associazioni continuerà anche con il nuovo parroco don Andrea“.

“Grazie alla Pro Loco per questa bella iniziativa – ha detto il sindaco Carlo Greppi -. Vercurago è un paese molto bello e guardandoci intorno stasera dobbiamo ammettere che il panorama è davvero suggestivo. Io chiedo a tutti di voler bene a Vercurago, rispettarlo e mantenerlo così come è. Buona festa del lago”.

Trecento lanterne galleggianti hanno illuminato il lago durante la Benedizione che è stata accompagnata da una processione di Lucie. In un’atmosfera suggestiva i fuochi d’artificio hanno coronato una serata che resterà nella memoria del paese.