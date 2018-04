MANDELLO – Nell’ambito della Festa della Liberazione, lo scorso sabato si è svolta al teatro comunale De Andrè di Mandello la serata di letture e musica corale e musica lirica.

La parte delle letture ha privilegiato la presentazione di accadimenti verificatesi a Mandello ed Abbadia sul finire del secondo conflitto mondiale; fatti di guerra ma anche azioni di coraggio da parte di semplici e coraggiosi civili, come la mandellese Angela Ferrario. Per finire con la bellissima e premiata poesia di Pino Bravin: I nostri Padri, interpretata da Luciano Andreoli.

In alternanza con i brani letti da Lalla Pellegrino e Giovanni Zucchi, archi e fiati della Scuola di Musica San Lorenzo (Emanuela Milani il direttore artistico) hanno rotto il ghiaccio introducendo la parte musicale, che in successione ha visto esibirsi il Coro Grigna dell’ANA di Lecco (direttore Riccardo Invernizzi) e tre artisti del Coro del Teatro alla Scala di Milano: la soprano Roberta Salvati, il tenore Michele Mauro ed il basso Luciano Andreoli. Al pianoforte Natalia Nagorna, direttore artistico di Lago di Como in Musica.

Alla fine della serata il pubblico, tra cui erano presenti anche i sindaci di Mandello e Abbadia, in piedi si è unito al pianoforte, al Coro Grigna ed ai cantanti del Teatro alla Scala intonando all’unisono l’inno nazionale.