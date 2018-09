CALOLZIOCORTE – Si celebra domenica 9 settembre la tradizionale Festa della Madonna del Lavello.

La giornata comincia alle 9.30 con la Santa Messa in santuario animata dal coro Santa Cecilia. Alle ore 11, sempre al santuario, la messa presieduta da monsignor Lino Casati Vicario Episcopale con la presenza dei sacerdoti nativi o che hanno esercitato il loro ministero. La funzione sarà animata dal coro “Canta e cammina”.

Dalle 15.30 alle 18 concerto del Gruppo Campanari di Bergamo, mentre alle 15.30 ci sarà la tombolata per le famiglie e la pesca di beneficenza. Alle 16 preghiera del Rosario, mentre alle 17.30 è in programma la premiazione delle mostre collettive. Alle 18 e alle 20.30 santa Messa in santuario animata dal coro “Mimosa e Diamante” e dal coro “Aldeira”.

La giornata si chiuderà alle 21.30 con l’eventi curato dalla Pro Loco dal titolo “I volti di Maria”. Musica e preghiera con il coro Aldeira di Bevera di Castello Brianza. Direttrice e flautista Emanuela Milani. Organista: Michele Santomassimo.

La giornata di celebrazioni si inserisce in un calendario più ampio di eventi che hanno preso il via lo scorso 2 settembre e si concluderanno il 16 settembre. Per vedere il programma completo CLICCA QUI.

Sempre all’interno della Festa del Lavello dal 14 al 16 settembre è in programma il Lavello Steet Food Festival.