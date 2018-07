LECCO – Ennesimo grande successo per la tradizionale Festa di Laorca (Terza de Löi) che ieri sera, lunedì, si è conclusa con l’estrazione della lotteria a premi (qui l’elenco dei biglietti vincenti), ultimo atto in parte condizionato dalla pioggia con l’annullamento della serata musicale, ma che ha visto comunque una buona partecipazione. Sipario che tuttavia calerà definitivamente domani (mercoledì) quando, sempre all’Oratorio San Giuseppe, si svolgerà l’atteso torneo di Burraco.

Nelle serate precedenti (festa iniziata il 6 luglio) affluenze da record per una festa che risulta essere tra le più partecipate della Provincia. “Nessun segreto – spiega Giuliano Dell’Oro portavoce del Comitato Organizzatore – Da oltre 20 anni il nostro gruppo è alla regia dell’evento, quindi siamo rodati e ben organizzati grazie anche al numeroso gruppo di volontari che ci supporta(circa un centinaio di persone, ndr) e senza il quale sarebbe impossibile organizzare una festa di questa portata. Dai nostri padri abbia ereditato una filosofia ben precisa che abbiamo portato avanti cercando di migliorare alcuni aspetti di una festa patronale le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Poi a me piace pensare che a Laorca si sia mantenuto ancora un forte senso di comunità, del resto lo dimostra la stessa ampia collaborazione di volontari, la presenza di molti giovani e la partecipazione di laorchesi che qui non risiedono più ma che per la ‘Terza de Löi’ tornano puntualmente”.

Poi ci sono aspetti non secondari che hanno il loro richiamo: “Non c’è dubbio – prosegue Dell’Oro – e anche in questo caso abbiamo migliorato ciò che abbiamo ‘ereditato’, quindi proponiamo una cucina di ottimo livello a prezzi calmierati, eventi che abbracciano tutte le fasce d’età: dal teatro dialettale con le Bontempone, alla musica con il Coro Grigna, la Banda Brivio di Rancio, le serate danzanti, per arrivare al gioco a quiz del ‘Cervellone’ appuntamento fisso del giovedì dove, anche quest’anno, si sono contate quasi mille persone tra giovani e meno giovani impegnati nella super sfida e, ancora, il torneo di Green Volley e la serata con i ragazzi dell’Oratorio”.

Insomma un programma serale ampio e variegato accompagnato da un’offerta gastronomica di buon livello fanno della festa di Laorca un evento partecipato per la soddisfazione del Comitato Organizzatore e non solo.

“Non resta che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e contribuito al successo della Festa di Laorca – conclude Dell’Oro – Per tutti l’appuntamento è per l’anno prossimo con l’edizione 2019”.