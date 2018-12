VALMADRERA – Al cineteatro di Valmadrera, giovedì scorso, si è tenuta la festa della Polisportiva Valmadrera riservata alle squadre giovanili prima, però, è stato presentato il nuovo campo in sintetico che sarà inaugurato sabato 5 gennaio.

In apertura il presidente Monti ha ringraziato tutti i dirigenti, gli allenatori che permettono un’ attività così vasta e importante, concetto che è stato ripreso dal sindaco Donatella Crippa che ha evidenziato l’attività sociale a cui si rivolge anche la Polisportiva seguendo, attraverso lo sport, i ragazzi.

Don Tommaso ha guidato il momento di preghiera, mentre il Parroco don Isidoro ha puntualizzato il valore dello sport come momento di crescita e educativo. Antonio Rusconi, presidente del Comitato per il campo in sintetico ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito e contribuiranno alla realizzazione di un campo che sarà il campo dell’ oratorio e della comunità di Valmadrera, quegli allenatori del settore giovanile guidati da Fabio Corti che sono stati la vera spinta iniziale alla partenza dei lavori e ha ricordato tre amici, Italo Fumagalli, Giuseppe “Peppo Butti” e Antonio Crimella “promotori di questa iniziativa e che ci accompagneranno da lassù nell’inaugurazione”. Dopo la festa la distribuzione dell’album con tutte le foto dei ragazzi di quest’ anno.