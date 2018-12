CALOLZIOCORTE – “Siamo 310 volontari e abbiamo svolto 8214 servizi nel 2018, dato aggiornato alla serata di ieri, vuol dire 23,2 servizi al giorno e per noi non sono pochi”.

Con questi numeri il presidente dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte Roberto Carsana ha salutato i presenti che, numerosi, si sono ritrovati oggi pomeriggio (sabato) nella sede di via Mazzini per il brindisi e lo scambio di auguri natalizi.

“L’anno scorso, proprio in questo periodo, avevo fatto un appello per la ricerca di nuovi volontari che ci aiutassero a coprire 24 ore su 24 il servizio di 118. Purtroppo l’appello non è andato a buon fine e, dal 1° novembre, abbiamo dovuto assumere una persona stipendiata perché altrimenti non saremmo riusciti ad assicurare la copertura su tutte le 24 ore”.

Un grosso cambiamento per l’associazione che, dalla sua nascita nel 1971, ha sempre contato solo su volontari: “Inserire una persona stipendiata non è stata una decisione semplice, ma questo non va a cambiare il nostro spirito che rimane sempre lo stesso. In questo periodo ci sono stati molti cambiamenti: abbiamo sostituito tutti i computer, il sistema gestionale e abbiamo dovuto aggiornarci – ha continuato il presidente Carsana – Col 2019 arriverà anche una nuova ambulanza, donata da una signora, e un’auto nuova, donata dal laboratorio dentistico San Paolo di Monte Marenzo grazie ai suoi clienti”.

All’appuntamento era presente anche il nuovo presidente Anpas Regionale Luca Puleo: “Anche voi fate parte di Anpas Lombardia e fate parte di un movimento che conta circa 18 mila volontari e le associazioni che afferiscono a Anpas in Lombardia sono 112. Adesso avete un dipendente nuovo che sarà il 651 per Anpas Lombardia, per voi è una piccola rivoluzione però nella maggior parte delle altre associazioni la presenza di personale dipendente è una realtà già da diverso tempo e questa è da considerare una opportunità”.

Presenti all’appuntamento tanti sindaci del territorio: Carlo Greppi di Vercurago, Paola Colombo di Monte Marenzo, Giancarlo Valsecchi di Erve, l’assessore Cristina Valsecchi con il consigliere Ebe Pedeferri per Calolziocorte. Il parroco di Pascolo e Vercurago don Andrea Pirletti, prima di impartire la benedizione, ha parlato di cura nell’accezione di prendersi cura degli altri.

Infine sono stati premiati i volontari che, quest’anno, hanno raggiunto i 75 anni di età: Emilia Pozzoni, Maria Grazia Bodega, Giuseppe Nava, Antonio Dello Russo, Vladimiro Dozio e Luigi Bonaiti.