MANDELLO – Un nuovo riconoscimento al talento di un altro giovane mandellese: dopo la targa conferita solo qualche settimana fa al neo campione del mondo di canottaggio, Andrea Panizza, giovedì sera l’amministrazione comunale ha voluto celebrare e festeggiare ufficialmente il giovane Campione Olimpico Nicolas Castelnovo, fresco vincitore della medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires.

A fare gli onori di casa il sindaco Riccardo Fasoli e l’assessore allo Sport Serenella Alippi . Presenti anche altri Consiglieri Comunali in rappresentanza di tutta l’Amministrazione. Molte le persone in sala che hanno potuto rivedere i filmati ed i i momenti di tutte le competizioni che hanno visto Nicolas gareggiare nel 2018.

Partendo dai titoli italiani, alla medaglia Europea a quella del Mondiale ed in fine all’oro Olimpico di Buenos Aires.

Il sindaco ha ringraziato Nicolas per l’impegno, la costanza e per l’esempio che rappresenta per tutti i giovani che vogliono intraprendere un’attività sportiva che richiede tanta fatica . Tra i presenti amici, familiari, allenatori, dirigenti e tecnici sportivi di Nicolas. Presente anche il Presidente della Canottieri Lario di Como, per la quale gareggia Nicolas, Leonardo Bernasconi ed il suo allenatore Stefano Fraquelli.



Tanti i giovani canottieri che hanno partecipato all’incontro, tra i quali Simone Fasoli e Davide Comini della Canottieri Moto Guzzi, anch’essi parte attiva nel successo di Nicolas: è grazie al loro ottimo piazzamento al campionato europeo che l’Italia ha potuto essere presente ai Giochi Olimpici Giovanili.

Non potevano mancare Giuseppe Moioli ed Ivo Stefanoni, campioni olimpici rispettivamente a Londra 1948 e a Melbourne 1956, da sempre esempio e primi tifosi di ogni giovane mandellese che si avvicina al mondo del canottaggio. Presente anche Carlo Gaddi, attuale allenatore della Canottieri Retica di Verceia (So) e indiscusso protagonista del canottaggio mondiale per oltre un decennio.