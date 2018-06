MONTE MARENZO – Una sfilata di moda davvero speciale quella in programma sabato, ore 21, presso la tensostruttura dell’oratorio di Monte Marenzo.

Tutti in passerella, nessun escluso. All’evento, che si trasformerà in un importante momento di inclusione sociale, parteciperà anche il sindaco Paola Colombo. Il primo cittadino salirà in passerella insieme ai ragazzi e alle ragazze per presentare alcuni abiti delle collezioni moda estate dei negozi Doris e Telma& Luise, le calzature Ravasio, con i fiori di Fiori e Pensieri, il trucco curato da Elianto, le coreografie curate da Sabrina Pozzoni della Virtus.

L’evento si inserisce nella Festa Missionaria “Oltre ogni confine… 25° 1993 – 2018” organizzata dal Gruppo Missionario, Parrocchia di S. Paolo apostolo, Oratorio di Monte Marenzo.

Ricco il programma della festa che prenderà il via venerdì alle 21 con la testimonianza missionaria e si concluderà domenica 17 giugno.