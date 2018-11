LECCO – L’iniziativa prende spunto da un gruppo di nove imprenditori che si sono costituiti in associazione con lo scopo di promuovere il distretto metalmeccanico lecchese, la prima edizione del Festival della Meccanica è stata presentata ufficialmente oggi, giovedì, a Lecco nella sede di Api.

“Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per presentare questa iniziativa – ha spiegato il vice presidente dell’associazione Giovanni Gianola -. Siamo nove imprenditori che hanno costituito una associazione e tutto nasce dal basso con l’idea di rappresentare, anche con un po’ di orgoglio, il settore metalmeccanico, base fondamentale del nostro tessuto economico declinato nelle varie attività. La meccanica, sul nostro territorio, è stato l’inizio di tutto”.

Le aziende si aprono al territorio per farsi conoscere: “Con questa iniziativa cerchiamo di rappresentare le eccellenze – ha continuato Gianola -. Un ringraziamento ad Api che fin dall’inizio ha creduto in questa iniziativa, avere subito Api come partner è stato il differenziale per portare a casa questo progetto”.

Il Festival della Meccanica è in programma dal 28 novembre al 1° dicembre e farà leva su tre diversi livelli: la rappresentazione verso le istituzioni e la politica, la rappresentazione verso la popolazione e l’interscambio con le scuole: “Quest’ultimo è il punto che abbiamo più a cuore, vogliamo guardare al mondo della formazione e dei giovani con una accezione nuova: le aziende del territorio necessitano di periti e ingegneri e lo sforzo che faremo è quello di andare a parlare direttamente agli studenti di terza media perché vogliamo trasmettergli la gioia di fare meccanica. Vogliamo seminare e trapiantare la curiosità per questo lavoro”.

Questa è solo la prima edizione, un primo passo, ma il Festival della Meccanica guarda già avanti: “Per questa prima edizione la nostra ambizione è territoriale e vogliamo capire se questa manifestazione tocca un bisogno e la voglia dei nostri imprenditori di essere raccontati e rappresentati. Se questo accadrà, consegneremo questo evento come testimone e valore al territorio: l’ambizione è di collocare il Festival con un profilo e un ruolo di rilevanza nazionale, tale da annoverarlo nella serie di eventi prestigiosi che caratterizzano alcune città italiane”.

“Il festival nasce per far riconoscere anche a livello nazionale un settore che è già riconosciuto a livello mondiale – ha detto la presidente dell’associazione Laura Colombi -. Dobbiamo mostrare a tante persone, in primis alla politica, quello che è capace di fare Lecco. Portiamo avanti il nostro nome e i nostri prodotti”.

Non mancherà nemmeno una parte ludica rivolta alla popolazione, alle famiglie e ai bambini: nel pomeriggio del 1° dicembre ci sarà il Festival della Meccanica in piazza: idrovolante, esposizione di automobili di Formula 2: “Un approccio diretto con chi vogliamo raggiungere col nostro messaggio, un seme che stiamo piantando con questa prima edizione e che vogliamo coltivare”.

Il Mollificio Colombi di Valmadrera, poi, mette a disposizione alcune borse di studio per i figli dei propri dipendenti in memoria di Enrico Colombi, papà della presidente dell’associazione Laura, recentemente scomparso.

Il distretto metalmeccanico vuole uscire “dalla fabbrica” e farsi conoscere e il Festival della Meccanica rappresenta il cambio di passo (il programma completo su www.festivaldellameccanica.it).