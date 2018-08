LECCO – Tre ballerine vestite di bianco e nero ‘sospese’, protagoniste di una suggestiva danza su un palcoscenico d’eccezione: i muri di Palazzo delle Paure, in Piazza XX Settembre.

E’ lo spettacolo “A piedi nudi sulle pareti” andato in scena venerdì sera nell’ambito del Festival delle Meraviglie “Con la testa all’insù” iniziato giovedì a Lecco.

Dopo la parata dei trampolieri che ha inaugurato la manifestazione, portata in città dall’Associazione Circo e Dintorni e dall’amministrazione comunale, venerdì sera è stata la danza a tenere tutti “Con la testa all’insù”. Le ballerine della Compagnia Teatro per Caso di Torino, imbragate, si sono esibite sulla torre del Palazzo e quindi sulla facciata che da direttamente sulla piazza: le pareti dell’edificio sono diventate per una sera palcoscenico esclusivo di una danza che ha stravolto il senso di verticalità.

VIDEO

Con grazia e leggerezza le ballerine hanno offerto al numerosissimo pubblico presente balletti perfettamente sincronizzati mentre il loro ‘palco’ veniva illuminato da scenografie di luci. Il tutto sulle note di musica dal vivo.

Il gran finale del Festival “Con la testa all’Insù” sarà questa sera, sabato, con la sfilata di trampolieri delle 18 a cura della Baracca dei Buffoni a tema “I Fiori incantati”. Alle 21 in Piazza Garibaldi la Compagnia Quidams, direttamente dalla Francia, offrirà lo spettacolo “Carosello di cavalli luminosi”.

GALLERIA FOTOGRAFICA