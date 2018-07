LECCO – Primo appuntamento ufficiale per i rappresentati delle delegazioni partecipanti al Festival Zelioli, la manifestazione musicale che ha riunito a Lecco cori giovanili da tutto il mondo per la rassegna che si è aperta giovedì con un incontro in municipio e un concerto serale alla Basilica di San Nicolò.

“Porto il saluto della città di Lecco, della Provincia, della Regione Lombardia e di tutte le amministrazioni che contribuiscono al Festival Zelioli – afferma il sindaco di Lecco, Virginio Brivio – Questa è la tredicesima edizione del Festival Zelioli: un numero propizio per una manifestazione che gode di una fortuna meritata, frutto del lavoro capillare di Harmonia Gentium, del suo presidente Raffaele Colombo e del direttore artistico PierAngelo Pelucchi, che con il loro lavoro portano la qualità della musica colta nella nostra città. Quali sono le qualità di questo evento? La prima è quella dei cori e della musica e dell’origine internazionale di questa manifestazione. La seconda è la forza di un evento costruito dal basso, grazie al lavoro di Harmonia Gentium e al lavoro di tutti i volontari che cooperano con loro. Infine, lo spirito internazionale e cosmopolita. In un momento storico come questo, in cui si alzano i muri, si chiudono i porti e si delimitano confini, un Festival come questo è in grado di creare uno spirito di condivisione globale capace di gettare semi di unione e coesione tra i popoli. La musica può aprire le nostre menti e creare relazioni positive tra realtà differenti e in questo momento ne abbiamo tanto bisogno”.

Interviene poi l’assessore Simona Piazza: “In questi giorni Lecco diventerà una città internazionale, grazie alla presenza di circa 360 cantori provenienti da 8 Paesi differenti”. L’assessore sottolinea quindi quale sia l’importanza educativa dell’evento per i cori partecipanti: “Le delegazioni – composte esclusivamente da giovani – avranno la possibilità di conoscere culture differenti e quindi di spargere i semi della coesione”. E conclude: “Il Festival è per i coristi una vera e propria esperienza di vita, una possibilità di conoscenza e scambio tra culture”.

Significative le parole di PierAngelo Pelucchi, direttore artistico del Festival: “Vogliamo sottolineare lo spirito di fraternizzazione che caratterizza il Festival Zelioli: un Festival non competitivo che mira a mostrare le capacità di ogni coro presente. Per sottolineare questo aspetto, abbiamo inserito dei brani internazionali tratti dalle opere di Bach e Tchaikovsky per permettere a tutti i cori di potersi confrontare con elementi innovativi al loro repertorio per favorirne la crescita artistica. In questi giorni i cori lavoreranno insieme sui brani che eseguiranno durante la Santa Messa e questo favorisce uno spirito di crescita e collaborazione”.

“Questa collaborazione per noi è un grande onore”, esordisce Monsignor Robert Tyrala, Presidente onorario della Federazione Internazionale Pueri Cantores. E prosegue sottolineando in particolare due aspetti: “In primo luogo, Lecco è una città bellissima. Ci troviamo al centro della bellezza, a partire dagli abitanti del territorio fino alla natura che ci circonda. In secondo luogo, per i coristi il Festival è un’esperienza educativa che rimane impressa per tutta la vita”. E chiude: “Vorrei ringraziare per la collaborazione del Festival con la Chiesa di ilano. Sant’Agostino diceva che chi canta bene prega due volte. Questo Festival allora è un bene non solo per la comunità locale e per il mondo ma anche per la Chiesa”.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Giovedì 5 luglio

10.00 Lecco – San Nicolò Prove del coro Ucraino “Dzvinochok”

14.30 Lecco – Santuario Ns. Signora della Vittoria Piazza Manzoni. Cori Turno B: Audizione da parte della Commissione artistica

14.30/15.15 Cori Turno A: Possibilità di effettuare una prova nella Basilica.

15.45 Basilica di San Nicolò – 1a prova d’assieme dei canti collettivi (Tutti i cori)

21.00 Basilica di San Nicolò Concerto di Gala – cori Turno A alla presenza del pubblico e della commissione artistica La Valletta Brianza e Mädchenchor am Kölner Dom. Concerto del coro invitato Ukrainian Boys Choir Dzvinochok

21.00 Concerto di alcuni Cori in località Lombarde

Venerdì 6 Luglio

10.00 Lecco – Basilica San Nicolò – 2a prova d’assieme dei canti collettivi (tutti i cori)

14.30 Lecco – Cripta Santuario Nostra Signora della Vittoria, Piazza Manzoni

Choir Turn A – Audizione da parte della Commissione artistica 32th of the Foundation (1986-2018)

16.45 Lecco – Prova del coro Bonifantes Boys Choir

Choir Turn B – Possibilità di effettuare una prova nella Basilica

21.00 Basilica San Nicolò: Concerto Cori Turno B ialla presenza del pubblico e della Commissione Artistica Varsavia, Mytishchi, Bochnia Concert del coro Bonifantes Boys Choir

21.00 Concerto di alcuni Cori in località Lombarde

Sabato 7 Luglio

9.45 Lecco – Basilica di San Nicolò 3a Prova d’assieme Canti collettivi (Tutti i cori)

11.30 incontro della Commissione Artistica con i Direttori

18.00/18.30 Accompagnamento musicale alle S. Messe Pre Festive nelle parrocchie ospitanti

8.30 Ritrovo in Lungo Lario IV Novembre di tutti i cori per la manifestazione Folkloristica

21.00 Sfilata dei cori, sul seguente percorso: L.go Lario IV Novembre, P.zza Stoppani, L.go Lario Cadorna, Piazza Cermenati, Lungo Lago. C. Battisti,

L.go Europa, Via Sauro, Piazza Garibaldi.

21.45 Piazza Garibaldi – Concerto Folkloristico Europeo

23.00 Ritorno alle rispettive sistemazioni

Domenica 8 Luglio

9.45 Ritrovo di tutti i cori sul sagrato della Basilica;

11.00 S. Messa Solenne conclusiva del Festival; Presieduta da Sua Eccellenza Angelo Scola Arcivescovo Emerito di Milano Concelebrano: Mons. Franco Cecchin Prevosto di Lecco

Mons. Robert Tyrala Presidente della commissione FICP

Ottoni: Opera IN…CANTO di MILANO

Organista Alessandro Chiantoni

Schola Schola Gregoriana/ambrosiana: Pueri Cantores of Bochnia Director Maestro cav. Pierangelo Pelucchi

Cerimonia di chiusura del Festival, alla presenza delle

autorità con consegna attestati e ricordi a ciascun gruppo.

Pomeriggio e sera: ore -17-21 Concerti di alcuni cori in località lombarde