GALBIATE – Il 23 dicembre è sinonimo di fiaccolate sulle montagne lecchesi. Dopo la prima edizione dello scorso anno, domenica il gruppo “La M.U.L.A.” (Montagna Unica Libera Affascinante, http://vivalamula.blogspot.com) ha rinnovato l’appuntamento con la fiaccolata sul Monte Barro. Più di 60 i partecipanti che non hanno risparmiato sulle luci colorate si sono sbizzarriti a illuminarsi.

“La M.U.L.A. è sinonimo di amici che vanno in montagna divertendosi e con questo spirito è stata organizzata questa fiaccolata multicolor – hanno detto gli organizzatori -. I ragazzi sono saliti dal sentiero delle creste e scesi dall’Eremo e, infine,ci siamo ritrovati tutti a Sala al Barro per una cena in compagnia”.