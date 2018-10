OGGIONO – Inaugurazione al coperto per il Fierone di Oggiono: domenica mattina si è aperto l’evento che come da tradizione, intorno alla fine di ottobre, anima ogni anno il comune brianzolo, meno fortunato in questa sua 404esima edizione per la coincidenza con le giornate di forti piogge sul lecchese.

Della manifestazione, che proseguirà fino a lunedì, se ne era avuto già un ‘assaggio’ durante tutto il fine settimana, a partire da venerdì sera con l’apertura del servizio di ristorazione e poi sabato a mezzogiorno con la benedizione e il Pranzo della Tradizione che ha visto la partecipazione del sindaco Roberto Ferrari.

E’ stato lo stesso primo cittadino a tagliare il nastro dell’evento insieme ai consiglieri regionali Antonello Formenti e Raffaele Straniero e al vice presidente della Pro Loco, Nicola Corti, nella mattinata di domenica, giornata clou del fierone con l’apertura della fiera zootecnica del bestiame e delle macchine agricole e l’arrivo delle bancarelle con i prodotti di ogni tipo, dall’enogastronomia all’abbigliamento e oggettistica varia.

Il maltempo ha evidentemente condizionato l’appuntamento, anche se il pubblico degli affezionati non ha fatto mancare la propria presenza.