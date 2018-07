BELLANO – Il calendario delle iniziative è già iniziato dalla giornata di giovedì e proseguirà per tutto il fine settimana: Bellano festeggia i suoi Santi Patroni, Nazaro e Celso, con un ricchissimo programma.

Una rassegna che ogni anno si fa sempre più colma di eventi e che ad ogni edizione coinvolge sempre più associazioni, da Pro loco alla Polisportiva, dal Corpo musicale Bellanese ai diversi commercianti contribuiscono all’iniziativa.

Ecco quindi il programma di questo fine settimana a Bellano:

Venerdì 27 Luglio

– A partire dalle 14.00 || Fiera dei Patroni sul lungo Lago;

– Dalle 15.30 alle 18.30 || Mostra di Arte Contemporanea “Iperuranio” presso il Centro espositivo Ex-Chiesa di San Nicolao;

– A partire dalle 18.00 || Giri con le tradizionali “Lucie” con partenza dal molo;

– A partire dalle 18.00 || Animazione con Radio V Sondrio in Piazza Tommaso Grossi e spazio gonfiabili al Palasole;

– A partire dalle 18.00 || Dj Set presso Il Chiosco di Bellano;

– Ore 18.00 || Concerto omaggio a Morricone dell’Ensemble “Le Muse” in Piazza Santa Marta;

– A partire dalle 19.00 || Local Street Food (sciatt, taragna, costine, gnocchi fritti e altre specialità) sul lungo Lago;

– Ore 20.00 || Show cooking e scuola di cucina per i più piccoli con Bimbi Chef in Piazza Tommaso Grossi;

– A partire dalle ore 20.30 || Concerto del Corpo Musicale Bellanese per le vie del paese;

– Ore 20.30 || Animazione musicale con il Grande Piano in Piazza Tommaso Grossi;

– Ore 21.30 || Regata in notturna delle Lucie illuminate (Trofeo Olimpio Molinari a.m.) con A.S.D remiera i laghèe;

– Ore 23.00 || IL GRANDIOSO SPETTACOLO DEI FUOCHI D’ARTIFICIO SUL LAGO; a seguire musica in Piazza Tommaso Grossi.

Sabato 28 Luglio

– Telethon Cup || Tornei di calcio a scopo benefico;

– Mercatini sul lungo Lago;

– Dalle 10.30 alle 18.30 || Mostra di Arte Contemporanea “Iperuranio” presso il Centro espositivo Ex-Chiesa di San Nicolao;

– Ore 10.30 || Santa Messa Solenne nella Chiesa dei Santi Nazaro e Celso;

– Ore 19.00 || Polisportiva Bellano Party al Palasole, cena a cura degli Amici di Ombriaco con costine, salsicce, polenta e tanto altro ancora!;

– Ore 21.00 || Proiezione del Film Ocean’s 8 al Cinema di Bellano;

– Ore 22.00 || Concerto tributo a Vasco&Ligabue con i Liva VascoLiga CoverBand al Palasole.

Domenica 29 Luglio

– Telethon Cup || Tornei di calcio a scopo benefico;

– Mercatini sul lungo Lago;

– A partire dalle 10.00 || El mercàà dei Patroni, orticoltori bellanesi in Piazza Grossi;

– Dalle 10.30 alle 18.30 || Mostra di Arte Contemporanea “Iperuranio” presso il Centro espositivo Ex-Chiesa di San Nicolao;

– Ore 11.00 || Santa Messa al Santuario della B.V. di Lezzeno in occasione della Giornata del Malato;

– Ore 15.30 || Preghiera e Benedizione Eucaristica al Santuario della B.V. di Lezzeno in occasione della Giornata del Malato;

– Ore 20.30 || Ludi di Santa Marta e Gymcana a cura del Pedale Bellanese presso Piazza Santa Marta e Piazza San Giorgio;

– Ore 21.00 || Proiezione del Film Ocean’s 8 al Cinema di Bellano.