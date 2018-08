MERATE – Inizia la prossima settimana la consueta grande kermesse di otto giorni, dal 31 agosto al 9 settembre, organizzata dall’associazione Amis di Pumpier de Meràa in collaborazione con i pompieri volontari di Merate, distaccamento del comando di Lecco. Un evento per la solidarietà, fatto di musica, sport, buona cucina, esercitazioni, spettacoli ed eventi speciali, che fa accorrere ogni anno migliaia di persone di ogni età da tutta la Brianza e non solo.

Un evento imperdibile all’insegna del buon cibo e del divertimento ma anche della solidarietà; i fondi raccolti, infatti, contribuiscono al sostentamento del Distaccamento Volontario. Allestito nei pressi del Centro Polifunzionale di Emergenza di Merate in via degli Alpini 5, il Fire Party significa giorni infuocati da trascorrere con gli amici e con la famiglia, per assaporare insieme musica e concerti, tornei sportivi, esercitazioni dimostrative, spettacoli, esibizioni, eventi speciali.

Le principali novità del Fire Party 2018 saranno la serata a tema Toro allo Spiedo (con tante specialità culinari a base di carne di toro), i grandi Canta Milano con il loro folklore milanese e la parata con i gruppi Allievi Pompieri Vigili del Fuoco Volontari di Pergine Valsugana, Allievi Pompieri Vigili Del Fuoco Lavis, Allievi vigili del fuoco verolanuova. Inoltre, l’esclusivo chiringuito “on the beach” (un vero chiosco in puro stile español) offrirà ottimi cocktail e pregiate birre alla spina, mentre il Carro Shop, ispirato a un mezzo di epoca ottocentesca dei Civici Pompieri, sarà un’originale vetrina per i gadget della manifestazione. Per tutti i bambini invece, la kermesse prevede un grande scivolo gonfiabile a forma di autopompa, mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco da scoprire, uno spettacolo di animazione e come sempre il famoso Percorso Pompierini, un’esperienza di addestramento a misura di bimbo per provare l’emozione di essere un Vigile del Fuoco per un giorno, con tanto di diploma finale personalizzato.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono sul sito ufficiale www.fireparty.it .

Di seguito il programma completo:

Venerdì 31 agosto

19:00 – Apertura ristorante, pizzeria e chiringuito

21:00 – Concerto Teo E Le Veline Grasse

Sabato 1 settembre

14:30 – Apertura Percorso Pompierini e scivolo gonfiabile

15:00 – Apertura percorso automobili elettriche per bambini

17.00 – Esercitazione a cura dei Vigili del Fuoco

19:00 – Apertura ristorante, pizzeria e chiringuito

21.00 – Bandaliga

Domenica 2 settembre

10:00 – Sfilata da Piazza Prinetti

10:30 – Santa Messa

12:00 – Dimostrazione a cura degli Allievi Pompieri Vigili del Fuoco Volontari di Pergine

Valsugana, Allievi Pompieri Vigili Del Fuoco Lavis, Allievi vigili del fuoco verolanuova -BS

14:30 – Apertura Percorso Pompierini e scivolo gonfiabile

17:00 – Dimostrazione a cura degli Allievi Pompieri Vigili del Fuoco Volontari di Pergine

Valsugana, Allievi Pompieri Vigili Del Fuoco Lavis, Allievi vigili del fuoco verolanuova -BS

19:00 – Apertura ristorante, pizzeria e chiringuito

21:00 – CON UN DECA Tributo Max Pezzali & 883

Mercoledì 5 settembre

21:00 – Burrachiade, torneo di Burraco su prenotazione (Ristorante e Pizzeria chiusi)

Giovedì 6 settembre

19:30 – Cena a tema:IL TORO ALLO SPIEDO

21:00 – Serata Country con DIEGO ALBANO

Venerdì 7 settembre

19:00 – Apertura ristorante, pizzeria e chiringuito

21:00 – Sux90 Party – Supernovanta Dj & Performers

Sabato 8 settembre

14:30 – Apertura Percorso Pompierini e scivolo gonfiabile

15:00 – Modellini radiocomandati con Italian Truck Team

17:00 – Dimostrazione di ZUMBA

19:00 – Apertura ristorante, pizzeria e chiringuito

21:00 – Mercury Legacy

Domenica 9 settembre

09.00 – Torneo di Beach Volley Fire party 2018

11.30 – Arrivo “Due Piedi e Due Ruote” in collaborazione con UNITALSI

14.30 – Apertura Percorso Pompierini e scivolo gonfiabile

15:00 – Dimostrazione di SCHERMA

17:00 – Intrattenimento per bambini con la Famiglia Patusc

19:00 – Apertura ristorante, pizzeria e chiringuito

21.00 – Folklore milanese con i Canta Milano