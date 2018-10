VARENNA – Da qualche settimana è in corso di tracciamento, in località Fiumelatte, il sedime della scala realizzata su area privata, ma ad uso pubblico, che consentirà di collegare pedonalmente la SP 72 ed il sentiero comunale che dal borgo di Fiumelatte conduce al Cimitero di Varenna e successivamente al centro del paese.

“L’opera – spiegano dal Comune di Varenna – finanziata quasi interamente da privato e dallo stesso progettata a seguito dell’evento franoso determinato dalle forti piogge dello scorso anno che hanno causato il cedimento del sostegno strutturale del superiore sentiero comunale, permetterà la formazione di un ulteriore collegamento più prossimo al paese tra le due direttrici, pedonale e carrabile”.

L’uso pubblico della scala è stato disciplinato da apposita Convenzione notarile sottoscritta lo scorso 28 settembre, nella quale sono previsti a carico del Comune gli oneri di pulizia e di manutenzione ordinaria.

“L’Amministrazione Comunale è molto soddisfatta per l’accordo raggiunto con il privato – dice il sindaco Mauro Manzoni – per il conseguimento di un duplice risultato per la comunità varennese: la sistemazione della parte di sentiero crollata e ripristinata solo grazie ad una provvisoria passarella fatta installare a suo tempo dal Comune che collega il cimitero di Varenna con la frazione di Fiumelatte, via di comunicazione utilizzata non solo dai cittadini residenti ma anche da molti turisti; la possibilità poi di un accesso diretto al sentiero dalla strada provinciale n. 72, all’altezza circa delle due case dismesse di Villa Monastero, consentirà ai pedoni che vi transitano – se lo vorranno – di evitare l’ultimo tratto di cammino sulla strada provinciale, potendo usufruire del sentiero a monte più sicuro e altrettanto panoramico”.