LECCO / CALOLZIO – Dall’8 novembre, il servizio Flixbus sarà attivato anche a Lecco e a Calolzio e collegherà i due comuni lecchesi a sei mete italiane.

Da entrambe le città si potrà arrivare ogni giorno, senza cambi, a Parma, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona e Pescara, con la possibilità di modificare la prenotazione fino a 15 minuti prima della partenza.

FlixBus offre così una possibile alternativa ai mezzi tradizionali per un weekend fuori porta, oltre che per viaggi in Italia per studio o lavoro. Tutti i collegamenti sono già acquistabili online, via app e nelle agenzie viaggi dislocate sul territorio. A Lecco gli autobus FlixBus partiranno da Via Balicco, presso la Stazione FS; la fermata di Calolziocorte, invece, è ubicata in Corso Europa, all’altezza del civico 63.

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità nato nel 2013 in Germania e diffusosi poi in gran parte dell’Europa. E’ conosciuto per la sua politica ‘green’ e servizi adatti ‘a tutte le tasche’. Oggi dispone di una rete di oltre 300 mila collegamenti con oltre 2 mila destinazioni in 29 Paesi.