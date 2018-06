BARZIO – L’impatto visivo lascia incantati, senza parole: una marea viva di giovani, a migliaia, sotto l’enorme tensostruttura che ospita il palco principale del festival, incredibili scenografie ed effetti di luci, laser e fuochi, è qualcosa di eccezionale quello che sta succedendo in questo fine settimana con il Nameless Festival.

La serata di apertura, venerdì, non poteva andare meglio, con un’immensa risposta di pubblico e artisti internazionali e nostrani ad esibirsi nell’esordio di questa sesta edizione.

Ben 36 mila persone sono attese per una manifestazione che sta crescendo, non solo nei numeri ma anche nell’offerta ai suoi spettatori, con tre palchi ad ospitare le star della musica elettronica ma anche del rap, con la partecipazione di volti noti del panorama italiano.

Indiscussi protagonisti dell’impressionante main stage, sono stati due due headliner internazionali: Steve Angello, dal sound dance inconfondibile e Don Diablo, dj e producer olandese tra i più genuini e amati del mondo, con oltre 250 serate nell’ultimo anno e decine di produzioni e remix all’attivo. Ha emozionato il pubblico il tributo ad Avici, disc jockey e produttore discografico svedese recentemente scomparso a soli 28 anni. La sua ‘Levels’ ha risuonata nell’enorme tensostruttura nell’omaggio di Steve Angello al giovane collega.

Li hanno preceduti al main stage Kayzo, Salvatore Ganacci, Lucas & Steve, Ekali, SDJM, SLVR, Mazay, Havoc & Lawn.

Tra i super ospiti di venerdì, uno dei più apprezzati e discussi rapper della scena nazionale, Fabri Fibra: per lui il Nameless è stato un bagno di folla, in tantissimi hanno seguito il suo concerto, che ha ripercorso la sua carriera tra nuovi e vecchi brani, al Radio 105 Stage, allestito alla destra dell’area principale e solcato anche da Drone126, Ketama126, Pretty Solero e Ludwig.

Tra le novità di quest’anno il Nameless Igloo, inaugurato da Andrea Belli, dj e conduttore di 105 In Da Klubb, con headliner della prima serata Ben Pearce, il dj e produttore inglese divenuto celebre grazie al singolo “What I Might Do” del 2012, che ha subito raggiunto un successo planetario, guadagnando le prime posizioni delle chart più importanti.

Mentre vi scriviamo il festival prosegue e sabato l’attesa è tutta per Axwell Λ Ingrosso, duo di fama internazionale autore dei prodotti musicali più forti degli ultimi 10 anni, e Gigi D’Agostino sul palco di Radio 105 preceduto dal trap king delle classifiche digitali: Sfera Ebbasta.

Il gran finale di domenica vedrà sul main stage Armin Van Buuren, habitué delle folle oceaniche e in vetta alle classifiche per 5 anni consecutivi, e Vini Vici, progetto musicale di Aviram Saharai e Matan Kadosh, che, già forti di una matura esperienza nel genere dell’elettronica, rievocano suoni old-school uniti ad un tocco di progressive. A questi si aggiungeranno Sunnery James & Ryan Marciano, Nghtmre, Brohug, San Holo, Tony Romera, Tez Cadei, Delayers, Przi e Flyboy.



Per l’ultima data il Radio 105 Stage ospiterà Guè Pequeno, uno dei maggiori esponenti del rap in Italia, pronto ad accendere il pubblico per un ultimo appuntamento esplosivo. A chiudere il festival con lui: Sick Luke, Crookers Mixtape, Samuel Heron, Mambolosco & Edo Fendi e G-Bit.

La stessa sera, il Nameless Igloo chiuderà il festival sorprendendo il pubblico sulle note di un family set di Ciao Recs, label milanese indipendente fondata da Crookers, MAGNVM!, Dj Ab e Ascot.