LECCO – Il Consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del Lecchese ha approvato la graduatoria che premia i progetti presentati da Enti di Terzo Settore sui bandi 2018/2 e 2018/3.

Bando 2018/2 e bando 2018/3

Il valore complessivo dei progetti selezionati per il 2° Bando 2018 è pari a 578.900 euro, a fronte di progetti ammessi per 1.220.170 euro. Il contributo assegnato dalla Fondazione, che come di consueto copre fino al 50% del costo dei progetti, è di 289.500 euro ed è così suddiviso tra i vari settori di competenza:

• 23 progetti nel Settore Sociale, per un contributo totale di 184.950 euro;

• 2 progetti nel Settore Ambiente, per un contributo totale di 23.000 euro;

• 7 progetti nel Settore Arte, per un contributo totale di 81.500 euro.

Le organizzazioni interessate devono ora impegnarsi a sensibilizzare il territorio per raccogliere con donazioni le risorse necessarie a coprire la percentuale restante del costo. Il contributo deliberato per il 3° Bando 2018 promosso in collaborazione con l’Ambito distrettuale di Lecco, è pari a 200.000 euro e premia 5 progetti presentati nel settore dell’assistenza sociale.

Il commento del presidente Mario Romano Negri

“I due Bandi approvati – sottolinea il Presidente Mario Romano Negri – uniscono la proposta tradizionale e le scelte innovative della Fondazione a favore degli Enti di Terzo Settore del nostro territorio. Il Bando 2018/2 si rivolge, come da consuetudine, ai singoli enti e mira a sostenere il loro quotidiano sforzo a favore del nostro territorio. Il Bando 2018/3 rappresenta un’importante novità, in quanto è promosso e finanziato con la collaborazione dell’Ambito distrettuale di Lecco e stimola gli enti ad unirsi tra loro per sviluppare politiche condivise di welfare territoriale. Da questo punto di vista la nostra Fondazione è molto soddisfatta della risposta ottenuta, perché i cinque progetti approvati”.

ELENCO PROGETTO BANDO 2018-2

ELENCO PROGETTI BANDO 2018-3