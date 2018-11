LECCO – Il Fondo Carla Zanetti, che porta il nome dell’insegnante e politica lecchese (qui la sua storia) scomparsa nel 2010, festeggia cinque anni di attività a fianco delle donne vittime di violenza.

Grazie all’impegno dei suoi volontari e alle donazioni raccolte, in tutto 114 mila euro, il Fondo sino ad oggi ha potuto prendere in carico 50 donne, 35 sono state sostenute interamente dall’associazione e altre 15 in sinergia con il progetto ministeriale Dafne, di cui il Fondo Zanetti e cofinanziatore.

Le Borse lavoro erogate dal Fondo attraverso le convenzioni sottoscritte ammontano 80.350 euro e ciò ha consentito l’erogazione di ulteriori 45.890 euro da parte della Provincia e altri 3.555 dalla Comunità Montana. Complessivamente 145.000 euro (con il progetto Dafne) che hanno significato l’avvio di un percorso di “libertà” per le donne e per i loro figli.

Ventuno di queste donne sono italiane, altre 39 di diverse nazionalità (Togo, Ucraina, Ghana, Nigeria e Marocco, Costa D’Avorio, S. Salvador, Albania, Slovacchia), tutte hanno poco più di trent’anni. Ben 17 hanno avuto una assunzione nello stesso ambiente dove hanno realizzato la Borsa Lavoro.

“Risultati importanti da sempre rivendicati per aver scelto una strada che ha portato a fare squadra del nostro territorio – commenta la referente del Fondo Zanetti, Lucia Codurrelli – Aver perseguito, dalla nascita del Fondo settembre 2013, la collaborazione primaria con la Provincia sottoscrivendo un protocollo e da allora sempre perfezionato il percorso sino all’ultimo sottoscritto dopo aver vinto un bando Ministeriale con L’altra metà del Cielo”.

“Lo scorso anno – prosegue Codurelli – l’On. Veronica Tentori è riuscita ad inserire in finanziaria una decontribuzione per l’assunzione delle donne Vittime di Violenza e ci auguriamo venga confermato nella legge di quest’anno. In tutte le occasioni, non ultima la presentazione del nostro bilancio di 5 anni (in allegato) evidenzia come il ‘tassello dell’inserimento lavorativo’, oggi rappresentato dal Fondo, è un punto di forza, di qualità, e di efficacia della Rete in Provincia di Lecco, da allargare sempre più. A fronte dei risultati conseguiti, ci sentiamo ancor più spronati a proseguire convintamente su questa strada, fare squadra e lavorare assieme per sconfiggere questa piaga e noi ce la stiamo mettendo veramente tutta”.