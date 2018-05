CALOLZIOCORTE – Fontana Group ha scelto di investire in nuove divise di altissima qualità per tutti i propri collaboratori.

Per celebrare la consegna dei nuovi capi d’abbigliamento aziendali, i vice presidenti Valentina e Stefano Fontana hanno indirizzato a tutti gli interessati una lettera con cui esprimono l’orgoglio per il diffuso senso di appartenenza all’azienda, sottolineano la necessità di non trascurare mai la qualità dei dettagli e l’importanza della forma insieme alla sostanza, da sempre valori cardine con cui il Gruppo Fontana ha vinto le proprie sfide e intende vincere quelle che lo attendono.

“Questi nuovi abiti devono renderci sempre più consapevoli di non essere semplicemente dei costruttori di scocche in alluminio, bensì dei veri e propri artisti che con passione e competenza costruiscono gli abiti delle automobili più desiderate del mondo”, ecco quindi la volontà dei due vice presidenti, la valorizzazione del capitale umano in tutti i suoi aspetti.

Totalmente riviste nell’estetica e nella vestibilità, i nuovi abiti, contenuti in moderni e capienti borsoni brandizzati Fontana, sono stati accolti con entusiasmo dai dipendenti, che hanno indossato con orgoglio i completi assegnati.