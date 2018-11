CALOLZIOCORTE – “E’ andata benissimo, il salone era pieno è abbiamo superato di quasi mille euro quanto raccolto lo scorso anno”.

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Mino Valsecchi anima dell’evento benefico “Foppenico for Telethon” andato in scena sabato scorso all’oratorio di Foppenico. Lo spettacolo è stato di qualità altissima: accanto all’eccezionale chitarrista Franco Giaffreda (“sabato sera era letteralmente in uno stato di grazia”), c’erano il pianista Massimo Borassi, il batterista Walter Rivolta, la violinista Letizia Balconi, Paola Corti (chitarra basso), Roberto Losa (chitarra ritmica), Alessio Cattaneo (chitarra solista), Mino Valsecchi (tastiere) e poi i cantanti, Paola, Mimmo, Veronica, Michele, Francesco, Margherita, Miriam e Massimo.

“Abbiamo raccolto 3911 euro, non mi sarei mai aspettato una cifra tanto elevata. Somme simili è difficile raccoglierle anche nelle grandi città – ha detto Valsecchi -. E poi bisogna ammettere che è stata una serata eccezionale, un vero e proprio spettacolo. Giaffreda è stato divino, così come tutti gli altri musicisti, un grazie particolare al Maestro Massimo Borassi, pianista ‘preso in prestito’ dalla musica classica. E poi un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato: al generoso pubblico, in primis, ai musicisti, ai cantanti, fino ai fonici, tutti hanno lavorato gratuitamente altrimenti non saremmo mai riusciti a raggiungere una cifra simile”.

“Gli sforzi organizzativi sono stati ripagati ampiamente – ha concluso Valsecchi -. Un ultimo grazie a don Antonio e alla parrocchia di Foppenico che ci ha sostenuto nell’organizzazione e al presentatore Beppe Bosisio che si è anche esibito in una performance canora”.

Alla serata hanno partecipato anche Gerolamo Fontana, presidente della Uildm Lecco e Renato Milani, coordinatore provinciale di Telethon, per l’amministrazione era presente il vice sindaco Aldo Valsecchi.

“Quello di sabato scorso è stato un grande momento per la raccolta fondi di Telethon nel nostro territorio – ha detto Angelo Fontana, vice presidente della Uildm Lecco – Da una parte l’emozione della gente che ha partecipato alla serata e si è lasciata coinvolgere, dall’altra è stato bellissimo vedere la soddisfazione di Mino Valsecchi quando abbiamo scoperto quanto soldi erano stati raccolti. Domenica ci siamo sentiti per telefono e dalla sua voce si percepiva l’emozione e la felicità: dietro a un evento così c’è tantissimo lavoro e risultati come quelli di sabato sono il motore per andare avanti. Grazie a tutti”.

La Prm Live & Friend e tutta Foppenico hanno dimostrato, ancora una volta, di avere un cuore grande facendo qualcosa di veramente importante per Telethon e per la lotta alle malattie genetiche rare.