CORTENOVA – Buone notizie per quanto riguarda la frana che, nel pomeriggio di venerdì, ha provocato il distaccamento di alcuni grossi massi, uno dei quali è arrivato molto vicino alla strada provinciale 62.

Nel pomeriggio di oggi, sabato, è stato effettuato un sopralluogo tecnico approfondito da parte dei geologi del comune, per valutare le condizioni di stabilità del piano di posa del masso più grosso che si è fermato in parete a 150 metri dalla strada provinciale. In via precauzionale la SP62 era stata chiusa nella serata di ieri, bypassando il tratto a rischio attraverso la deviazione per Prato San Pietro.

“Dal sopralluogo non sono emerse particolari criticità rispetto al fronte più alto, in particolare il masso che si pensava essere pericolante in realtà è stabile – ha detto il sindaco di Cortenova Valerio Benedetti -. Abbiamo inviato la relazione alla Provincia perciò la strada dovrebbe riaprire a breve”.

La situazione, quindi, è meno preoccupante di quanto si era pensato in un primo momento: “Visto che non sono state rilevate particolari criticità, nei prossimi giorni abbiamo il tempo per valutare con calma il da farsi e la possibilità di disporre nuovi sopralluoghi ancora più approfonditi”.