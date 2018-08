PAGNONA – Risposta positiva dal Pirellone alla richiesta, avanzata dal Comune di Pagnona, di poter disporre delle risorse per la bonifica del versante della strada provinciale tra Pagnona e Avano, dove lo scorso giugno si era verificata una frana di importante entità.

“Ancora una volta Regione Lombardia, ha stanziato i finanziamenti necessari per sistemare i danni sulla Strada provinciale 67” dichiarano i Consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti.

“Nei giorni scorsi, i Sindaci del territorio “– continuano gli esponenti eletti al Pirellone – ci hanno chiesto di appurare l’entità e i tempi per il contributo regionale; con la struttura della Giunta guidata dall’Assessore Foroni, che ringraziamo, abbiamo risolto in tempi rapidi la situazione”.

Il tratto che sarà interessato dagli interventi è di circa 50 metri. “I 300.000 euro serviranno per il ripristino della sede stradale e per la messa in sicurezza dell’importante tratto a monte interessato dalla frana. Con questi fondi, allo stesso tempo, riusciremo a tutelare le attività turistiche del territorio, che in questo tempo di chiusura della strada hanno subito dei danni” spieganoi Consiglieri regionali.

“La prevenzione del dissesto idrogeologico per la nostra Provincia è un tema purtroppo all’ordine del giorno; in questi ultimi cinque anni Regione Lombardia ha sempre fatto la propria parte stanziando più di 22 milioni di euro“ concludono Piazza e Formenti.