PAGNONA – Il Comune di Pagnona ha presentato richiesta alla Regione di un contributo di 300 mila euro per la bonifica del versante della strada provinciale che collega il paese della Valvarrone ad Avano, dove lo scorso 3 giugno si è verificata una frana di un importanti dimensioni.

Lo ha fatto sapere il consigliere Giampiero Tentori, delegato alla viabilità in Provincia, durante il Consiglio provinciale di lunedì sera, rispondendo ad una richiesta di informazioni espressa dai banchi della minoranza da Antonio Pasquini.

“Il tratto di strada interessato è di circa 50 metri – ha spiegato Tentori – l’evento non era prevedibile, si tratta infatti di una frana da crollo. Le verifiche eseguite sul versante hanno permesso di riscontrare una instabilità diffusa, per questo la strada non è stata ancora riaperta. Lo sarà solo dopo la messa in sicurezza”.

Il timore, espresso da Pasquini, è il ripetersi del caso di Esino, dove ancora oggi la strada di collegamento con Perledo non è accessibile per lo smottamento che si era verificato a dicembre ed ancora oggi la messa in sicurezza non è iniziata. Solo recentemente la Regione ha messo a disposizione delle risorse, 130 mila euro, mentre la Provincia aveva già fatto sapere della sua impossibilità ad intervenire nell’immediato per mancanza di fondi.

“Vorremmo avere delle tempistiche certe – ha sottolineato Pasquini – oggi la situazione crea inevitabilmente dei disagi agli abituali utilizzatori della strada”.