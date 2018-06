ESINO – Via libera della Regione Lombardia ai lavori per sistemare e riaprire al traffico la Strada Provinciale 65 di Esino Lario, interrotta dal dicembre scorso da una frana caduta tra il bivio del Carnallo e Parnasco.

In una comunicazione ufficiale la Regione ha confermato lo stanziamento dei 130 mila euro necessari per il ripristino alla Provincia di Lecco, cui compete ora far partire i lavori per riaprire la SP65.

“Si auspica che la Provincia inizi quanto prima l’iter affinché possa essere garantito il transito per la stagione turistica ed estiva – commenta l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – Ancora una volta Regione Lombardia si dimostra vicina ai territori ricercando, nonostante i tagli di bilancio subiti, le risorse per far fronte alle esigenze della popolazione”.