LECCO – Nell’ottobre del 2016 ci lasciava il Maestro Francesco Sacchi. Una perdita incolmabile per i suoi familiari, per chi aveva avuto il piacere di conoscerlo, per gli amici.

Apprezzato compositore, arrangiatore, pianista, organista, direttore dei cori “Nives” di Premana e del “Coro Alpino Lecchese”, Francesco Sacchi era un musicista “a tutto campo”, dalla vastissima produzione artistica.

Talento, passione, capacità artistica e impegno costante, non potevano essere dimenticate ed è proprio in virtù di questo che due cari amici del maestro, Sabrina Lavecchia e Luigi Di Serio, titolari dello Studio Musicale Mi SoL di Lecco, hanno voluto in intitolare la Scuola di Musica al Maestro ed hanno successivamente creato, all’interno di un locale della Scuola stessa uno spazio dedicato.

E’ nato quindi lo “Spazio M° Francesco Sacchi” una piccola stanza che ospita parte della mobilia del suo studio e del materiale musicale a lui appartenuto: libri, CD, partiture, materiale didattico, VHS, audiocassette, DAT, vinili, foto ecc.. Uno spazio gratuito a disposizione di tutti coloro che hanno amore per la musica.

Basterà contattare lo Studio Mi SoL per visitarlo previo appuntamento ma domenica 27 maggio alle 18 tutta la cittadinanza sarà invitata per l’inaugurazione del locale. La cerimonia vedrà la presenza della moglie Adila Maggioni, dei figli Antonello e Monica Sacchi e della nipote Francesca Asteggiano.

Al taglio del nastro saranno inoltre presenti il sindaco Virginio Brivio e l’assessore alla cultura Simona Piazza. Durante l’evento i cori Alpino Lecchese e Nives di Premana, diretti dal Maestro Francesco Bussani intoneranno canti armonizzati dal Maestro Sacchi.

Allieteranno la cerimonia anche gli interventi musicali al pianoforte e al violino della figlia del Maestro Sacchi, Monica. L’evento si concluderà con un aperitivo offerto ai presenti. In caso di pioggia l’inaugurazione verrà rinviata a data da destinarsi.