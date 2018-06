LECCO – Si recupererà domenica 1 luglio lo spettacolo pirotecnico interrotto nella serata di ieri a seguito di un problema tecnico di fronte ad un numeroso pubblico che affollava il lungolago appositamente per godersi la manifestazione.

La società incaricata dell’evento dei fuochi artificiali, Martarello s.r.l., ha inviato una lettera di scuse all’amministrazione comunale.

“Una circostanza che, per quanto imprevedibile – afferma il vicesindaco di Lecco, assessore al turismo Francesca Bonacina – ha portato a penalizzare fortemente la tradizionale festa del lago, nella quale, lo spettacolo pirotecnico, è immancabile e atteso coronamento. Davvero amareggiati per quanto accaduto – prosegue il vicesindaco – abbiamo immediatamente chiesto alla società di replicare, per intero, lo spettacolo previsto la prossima domenica 1° luglio, ottenendo immediata disponibilità”.

L’occasione sarà il concerto del Lecco Summer Festival, una serata di musica con la band ‘i Pinguini tattici nucleari’. “Lo spettacolo pirotecnico, non completato la scorsa domenica, verrà infatti riproposto a partire dalle ore 22:30 di domenica 1°luglio, al termine dell’esibizione della band” annuncia il vicesindaco.

“Una serata che si arricchisce ulteriormente – sottolinea l’assessore alla cultura e alle politiche giovanili Simona Piazza – con un’iniziativa imprevista e inedita che sicuramente renderà speciale la serata già in programma”.

La scaletta dell’ultima serata del Lecco Summer Festival, all’interno del format Giugarock, vedrà già alle 20 l’esibizione dei Midnight Train, vincitori dell’edizione 2016 della kermesse musicale, mentre a seguire, alle 21:15, toccherà ai Pinguini Tattici Nucleari, gruppo indi e rock nato nel 2010 a Bergamo, che ha ormai raggiunto la notorietà a livello nazionale, vantando più di 20 date in tutta Italia questa estate.