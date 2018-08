BARZIO – Il nuovo spazio museale della Fornace ha riscosso consensi e successi. Sono stati contati 3850 ingressi alla mostra dedicata alla storia, alle tradizioni e alle attività produttive tipiche della Valsassina, della Valvarrone, della Val d’Esino e della Riviera. Apprezzate le attività di educazione ambientale con i laboratori didattici naturalistici nonché gli oggetti antichi e moderni che sono stati esposti.

Molto soddisfatto il presidente della Comunità Montana e del Parco della Grigna Settentrionale Carlo Signorelli che sottolinea come “da oggi si debba pensare alla gestione futura dello spazio ristrutturato della ex Fornace e di una mostra che porta con sé valori storici e culturali che devono essere mantenuti e valorizzati. Ne parleremo già nella prossima Giunta fissata per il 3 settembre a Margno”.

Un bilancio finale che include l’elenco dei ringraziamenti al personale, alle aziende e ai volontari che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. Include anche l’elenco dei vincitori dei “giochi naturalistici” organizzati dal servizio di educazione ambientale della Comunità Montana e del Parco ai quali hanno aderito in circa 350. I vincitori verranno avvisati telefonicamente, via sms, o via e-mail dai responsabili del servizio di educazione ambientale per la consegna del premio consistente in un volume in omaggio sul nostro territorio.

Vincitori gioco naturalistico “Il parcometro, quanto conosci il parco”: Salvi G., Battaglino A., Pomi G., Rigamonti A., Forni R., Daher W. H., Taddeo T., Paroli M., Guzzi G., Farina R., Dubini G., Gobbi L., Invernizzi S.

Vincitori gioco naturalistico “Guarda e scopri gli animali”: Motta M.R., Invernizzi M., Drago D., Panzeri C., Fumagalli M., Cipolla M., Tumiati A., Amanti E., Costa L.F., Invernizzi G., Giussani S., Balbiani M., Bolletti M.