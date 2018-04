GALBIATE – Un investimento che sta già dando risultati quello effettuato dai Comuni di Galbiate e Civate nel sistema di video sorveglianza, con ben 77 telecamere oggi attive tra cui 15 dispositivi leggi targhe di supporto al lavoro della Polizia Locale.

Da febbraio sono partiti i controlli degli agenti, coordinati dal comandante Danilo Bolis, lungo le principali arterie stradali dei due paesi per verificare la regolarità dei veicoli in transito. Il rilevamento elettronico delle targhe consente in tempo reale di stabilire se gli automezzi sono stati sottoposti puntualmente a revisione e quali sono sprovvisti di assicurazione. La segnalazione arriva direttamente ai tablet di cui i poliziotti sono oggi forniti.

“E’ importante sottolineare – spiega il comandante Bolis – che le sanzioni vengono effettuate solo con la pattuglia sul posto, che ferma i veicoli da sottoporre a controllo. L’obiettivo non è la contravvenzione, ma quello di evitare che possano circolare automezzi non in regola con l’assicurazione”.

A febbraio, mese in cui sono partiti i controlli, ben sei veicoli sono stati sequestrati proprio perché non assicurati, 24 i veicoli non revisionati e uno non in regola con la doppia revisione, due quelli senza documentazione ed è stato individuato anche un veicolo che circolava nonostante fosse già stato posto a fermo. In quel caso è scattata una multa di ben 1900 euro oltre al sequestro dell’automobile. Ben 81 sono stati gli inviti a presentare la documentazione al Comando di Galbiate, spediti ai titolari dei veicoli segnalati dalle videocamere di cui non è stato possibile procedere al controllo della pattuglia perché già impegnata nelle verifica su un altro mezzo.

Situazione analoga nei controlli di marzo, con 13 automobilisti sanzionati perché senza revisione, quattro vetture sequestrate perché senza assicurazione ed ancora un altro veicolo già sottoposto a fermo che invece circolava sulla strada.

I dispositivi ‘leggi targhe’, sette installati a Galbiate e otto a Civate, fanno parte di una rete di videosorveglianza che oggi controlla la gran parte dei punti d’interesse viabilistico dei due paesi ma anche angoli più sensibili, come le stazioni e i cimiteri.

