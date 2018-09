LECCO – Un omaggio alla regina delle skyrace lecchesi e all’amicizia nata proprio in occasione della gara: Silvia e Gabriella hanno deciso di portare sempre con sé l’esperienza della ResegUP con un tatuaggio, l’una impresso sul collo e l’altra al braccio.

Le due atlete si sono conosciute durante l’allenamento per affrontare la sfida della salita al Resegone e discesa verso il traguardo in centro città, e sono diventate amiche, partecipando alla manifestazione insieme alle “Women in Run di Lecco”, il gruppo che ha dedicato la gara alla giovanissima Sara, 15enne che sta combattendo la sua battaglia contro il tumore.

Da allora Silvia e Gabriella hanno corso altre gare in coppia, più per il gusto di stare insieme che per competitività. Il tatuaggio, realizzato da Tiziano e Cecilia dello studio Mascalzone Tattoo di Lecco, riprende il simbolo della mitica gara di corsa in montagna, l’occasione in cui tutto per le due giovani ha avuto inizio.