CALOLZIOCORTE – “Da cittadino di Rossino sono contento che l’amministrazione comunale di Calolziocorte, nelle veci dell’assessore Cola, abbia finalmente preso in considerazione anche le frazioni alte di Calolziocorte riguardo all’istallazione delle casette dell’acqua”.

Così Roberto Gagliardi di Forza Italia ha commentato l’ampliamento grazie al nuovo bando del numero delle casette dell’acqua presenti sul territorio comunale.

“Dopo le continue richieste da parte dei cittadini di Rossino e non solo in questi anni – continua – l’amministrazione ha finalmente considerato quanto sia importante installare nelle frazioni questo impianto, meglio tardi che mai. Può sicuramente davvero essere una comodità in più che farà piacere agli abitanti delle frazioni collinari. Questa scelta potrà incentivare a sfruttare maggiormente il territorio, ormai quasi privo di ogni cosa, fortunatamente a Rossino c’è ancora la scuola che tiene vivo il paese. La casetta dell’acqua potrà sensibilizzare i cittadini sul tema della risorsa acqua (evitando l’acqua ‘ferma’ in bottiglia), potrà creare un punto di riferimento per i residenti di ogni età e cultura e potrà sviluppare progetti di qualificazione ambientale (fontana ecologica, promozione bottiglie in vetro, riduzione dello smaltimento filtri ‘caraffe filtranti’). Una scelta che consentirà un risparmio tangibile per la pubblica amministrazione in funzione della riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti plastici”.