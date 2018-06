CALOLZIOCORTE – Sala consiliare gremita, ieri sera, per il Galà dello Sport organizzato dall’amministrazione comunale per premiare le eccellenze sportive di Calolziocorte e le associazioni che ogni anno collaborano per la buona riuscita del Maggio Calolziese.

A fare gli onori di casa il vice sindaco e assessore allo sport Massimo Tavola: “Lo sport aiuta ad essere forti. E’ il terzo anno che organizziamo questo appuntamento che vuole valorizzare e incoraggiare il mondo dello sport e i giovani che ne fanno parte. A Calolzio abbiamo una realtà sportiva varia capace di raggiungere svariati traguardi in diverse discipline”.

“Fare sport è importante – ha detto il sindaco Cesare Valsecchi – perché consente di divertirsi e insegna a mettere il massimo dell’impegno in tutto quello che si fa”.

La serata ha visto le grandi performance del Coro Calauce che ha cominciato con l’Inno Italiano per poi continuare nel corso della serata con due esibizioni da pelle d’oca: “Nessun dorma“, celebre romanza per tenore della Turandot di Giacomo Puccini e “Libiamo ne’ lieti calici” dalla Traviata di Giuseppe Verdi.

I premiati del Galà dello Sport: Gruppo di Cammino; Aurora Brini (Associazione internazionale Jitakyoei Budo); Polisportiva Foppenico squadra Giovanissimi; Volontari del Soccorso di Calolziocorte; Cai Calolziocorte; Istituto Lorenzo Rota; Alessandro Mirto (karate); Giulia Bonaiti (karate); Oscar Perego (corsa); Paola Panzeri (ciclismo); Too Drift Rc Team; Ac Calolziocorte; Nicolò Motta, Marta Bonacina, Moreno Bonaiti, Giorgio Rossi e Martina Togni (Ginnastica Arché); Ac Victoria; Alpini di Calolzio e Associazione Paolo Belli; Gec Genepì; Shotokan Ryu; Associazione Lo Specchio; Club lecchese Dante Giacosa; Scuola primaria Foppenico; Vitalba Fitness Club Fri.Ma.S.; Anuu Cacciatori Calolziocorte; Associazione culturale Calolziocorte e Valle; Virtus in Ludis; Parrocchia Pascolo; Istituto Caterina Cittadini; Scuola media Manzoni; Consiglio comunale dei ragazzi; Scuola infanzia via Lavello; Associazione teatrale Punto a Capo; Centro adolescenti giovani.