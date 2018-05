GALBIATE – L’Anpi sezione Galbiate e Parco Ludico Galbiate invitano tutti a una cena di condivisione con Don Giusto, parroco di Rebbio-Como che racconterà l’esperienza dell’incontro tra la sua comunità parrocchiale e il mondo dei richiedenti asilo.

Giovedì 10 maggio, alle 19.30, cena di condivisione e testimonianza, chi vuole può portare cibo da condividere, sarà attivo servizio bar con bibite del Commercio Equo e Solidale, birre artigianali a Km 0 e acqua libera per tutti (per regolamento si chiede di non portare bibite da fuori). Per comunicare la propria presenza contattare il 3347368295 – parcoludico@gmail.com entro mercoledì 9 maggio.