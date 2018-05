GALBIATE – Visita al Parlamento Europeo, lo scorso lunedì, per un gruppo di galbiatesi, guidati da Paola Golfari, vicepresidente della commissione biblioteca di Galbiate e con loro anche Daniela Adamoli, vice sindaco di Dervio.

“Un particolare ringraziamento all’On. Patrizia Toia – sottolinea Paola Golfari – che ci ha aiutato a concretizzare la visita e che ci ha accolto in modo particolarmente affettuoso anche perché legata al paese di Galbiate dal ricordo di Cesare Golfari presidente della Regione Lombardia quando lei lavorava proprio in Regione . In questo momento di preoccupazione per il nostro Paese, ci siamo sentiti europei vicini alle istituzioni”.

La gita è proseguita per Friburgo (dopo Colmar e Strasburgo) prima di tornare a Galbiate.