GALBIATE – La creatività di Cristina Tosi non si ferma, la sua mente è sempre in movimento e, grazie alla sua passione per i fiori e la campagna, ha dato vita a una nuova iniziativa di fine estate. Ricordate il Campo dei Fiori di Galbiate? 80 mila bulbi di tulipani e narcisi fioriti in un terreno in riva al lago in località Sala al Barro? Adesso quel campo è pieno di zucche!

“Zucche mangerecce tra cui la zucca Hokkaido e la zucca Spaghetti varietà poco conosciute, oltre alle zucche Violino, Chioggia e Butternut, tutte presenti già sulle nostre tavole – ha spiegato Cristina Tosi -. E poi ci sono le zucche ornamentali, zucche di Halloween anche nella varietà ‘mini’ per i più piccini che riescono a tenerle nelle loro piccole manine. E poi ci sono, ovviamente, anche i bulbi di tulipani e narcisi delle nuove varietà del campo poco conosciute e spettacolari”.

Oggi il Campo dei Fiori apre con la vendita delle sue nuove varietà di bulbi, l’evento di fine estate si protrarrà per soli quattro giorni, fino al 16 settembre (apertura 9.30 – 13.30 e 14.30 – 19.30).

“Come sempre ogni evento del campo è condizionato dal clima – ha concluso -. Le temperature estive di questo periodo hanno anticipato di molto la crescita delle zucche. Da oggi e fino a domenica quindi si potrà vivere l’emozione di passeggiare nel primo campo di zucche della provincia aperto a tutti. Da bambina quando non si conosceva ancora la tua tradizione di Halloween, l’appuntamento con il campo di zucche era atteso con ansia, segnava la fine dell’estate e, ahimè, l’inizio della scuola, ma quanta felicità nel fare la caccia al tesoro tra le zucche per trovare la più grande e quanta fatica (tanto grande quanto pesante) per portarla dal campo fino a casa… quando arrivavi, però, che orgoglio e gioia sentirsi dire dalla nonna ‘hai scelto migliore! Vedrai che gnocchi squisiti mangeremo’ ”.