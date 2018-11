GALBIATE – Trattori in piazza a Galbiate per la “Giornata del Ringraziamento”, la manifestazione nata oltre 40 anni fa e che, come da tradizione, si svolge la seconda domenica di novembre come riconoscenza al lavoro agricolo.

Dalle ore 9, in piazza Don Gnocchi ha trovato posto la “Mostra-Mercato” dei prodotti della terra. Intorno alle 10 è invece partito il corteo dei mezzi agricoli che si è spostato in direzione della chiesa parrocchiale, accompagnato dal Corpo Musicale di Galbiate e insieme ai figuranti “Renzo e Lucia” in abiti tradizionali.

Dopo la santa messa, celebrata dal parroco don Erasmo Riccardo Rebecchi, intorno a mezzogiorno è avvenuta la benedizione dei mezzi agricoli. Presenti alla mattinata il sindaco Benedetto Negri e il comandante della polizia locale, Danilo Bolis.

Coinvolti nell’iniziativa sia il Gruppo Alpini con la polenta taragna, sia l’Avis di Galbiate che ha preparato le caldarroste.