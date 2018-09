GALBIATE – È prevista per venerdì 28 settembre, presso l’Auditorium comunale di Galbiate, la rassegna delle opere finaliste e la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “La forza della natura”. Nel corso della serata verrà trasmesso anche uno splendido documentario naturalistico, premiato al Sondrio Festival.

Il concorso proposto da WWF Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro, con il patrocinio della Provincia di Lecco e del Comune di Galbiate, con il supporto tecnico del Foto Club Lario e il contributo di Softeam SpA, ha raccolto un centinaio di partecipanti da 34 provincie italiane, con oltre 250 immagini pervenute, suddivise in tre categorie: “Fauna selvatica d’Italia”, “Ambienti naturali d’Italia” e “La natura in provincia di Lecco”. La Giuria riunita a fine agosto ha selezionato una settantina di finaliste che saranno proiettate appunto nel corso serata ad ingresso libero.

Tra le finaliste, undici saranno le opere premiate, tre per ogni categoria, oltre a un premio per il miglior scatto “under 18” e un premio speciale WWF Lecco per lo scatto che meglio ha saputo rappresentare l’importanza della biodiversità e della sua conservazione.

Nel corso della serata è anche prevista la proiezione del documentario “L’Odissea dei lupi solitari”, vincitore del Premio “Regione Lombardia” all’ultima edizione del Sondrio Festival (Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi), che racconta le storie di alcuni esemplari di lupi migratori, che per trovare nuovi territori intraprendono viaggi lunghi e pericolosi.

È un’occasione per una serata diversa, per ammirare splendide immagini di natura e per conoscere il WWF Lecco.

