VALMADRERA – La Provincia di Lecco ha disposto la revoca dell’ordinanza, a decorrere dalle 14 di oggi, mercoledì, che istituiva il limite di velocità massimo di 30 km/h e il divieto di transito ai pedoni e ad alcune categorie di veicoli nella galleria Parè lungo la strada regionale 583 Lariana a seguito di avaria dell’impianto di illuminazione.

“Abbiamo completato gli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti esausti presenti all’interno della galleria e ripristinato le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada – commenta il consigliere provinciale delegato ai Lavori pubblici e Viabilità Mauro Galbusera – Come già evidenziato, i tempi dell’intervento si sono allungati per la difficoltà nel reperire le risorse necessarie e per alcuni inconvenienti tecnici sopraggiunti in corso d’opera. Ora i ciclisti potranno finalmente tornare a percorrere la galleria in condizioni di sicurezza, cosa che non sarebbe stata possibile con la galleria completamente al buio”.