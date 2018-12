LECCO – Per consentire i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie, saranno istituite limitazioni al transito, nel solo orario notturno, lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e la statale 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina”.

La nuova Lecco – Ballabio sarà chiusa tra il km 0,000 e il km 9,015, nei territori comunali di Lecco e Ballabio, dalle ore 21 del 19 dicembre alle 5 del 20 dicembre, per consentire di effettuare la manutenzione all’interno delle gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo”. Il percorso alternativo previsto è individuato nella viabilità comunale e provinciale limitrofa.

Inoltre, per consentire i lavori di manutenzione delle installazioni della galleria “Monte Barro”, la sola carreggiata sud lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà interdetta al traffico tra lo svincolo di Pescate e lo svincolo di Civate dalle ore 21 del 19 dicembre alle 5 del 20 dicembre. La limitazione interesserà i territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco. Durante le ore di chiusura la circolazione in direzione Milano sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica apposta in loco.