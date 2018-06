LECCO – “Sono cominciati i lavori della variante alla ciclabile a lago a Garlate”. E’ il sindaco Giuseppe Conti ad annunciare l’avvio dell’importante intervento che sicuramente troverà il favore dei tantissimi frequentatori della pista che scorre sul perimetro del lago che porta il nome del paese di Garlate.

Un tracciato che oggi non è percorribile interamente lungo la riva ma che in una sua parte affianca la strada provinciale

“Lo scopo del progetto è quello di realizzare un nuovo percorso che sia un’alternativa all’attuale – sottolinea il sindaco – che costeggia la provinciale ed incrocia molti accessi carrabili alla stessa con le conseguenti situazioni di potenziale pericolo”.

Il progetto realizzati in più lotti, in ragione della disponibilità delle aree interessate. “Il lotto iniziato è quello che interessa il terreno della società Pratogrande, che verrà attraversato dal nuovo tracciato – prosegue il sindaco – Il lavori sono finanziati dalla società stessa e il tracciato diverrà di proprietà pubblica con una apposita convenzione che prevederà l’opera pubblica quale corrispettivo per la somma dovuta per gli oneri derivanti dal futuro ampliamento della struttura sportiva della stessa Pratogrande: un esempio virtuoso di collaborazione fra interessi privati e pubblici”.

“In questo contesto verrà anche perseguito l’ obiettivo di spostare la postazione di bike sharing da Ruminon (dove non è custodita) all’area della Pratogrande in modo da aumentarne sorveglianza, accessibilità e fruibilità.”