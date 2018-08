GARLATE – La Festa delle Corti torna con la 27^ edizione, appuntamento a Garlate l’8 e 9 settembre.

Una Festa unica nel circondario: le vie, le piazze, le corti e i cortili del centro storico per due giorni si aprono, svelando la loro bellezza spesso celata e ospitano esposizioni, spettacoli ed eventi per tutti i gusti.

“Dopo la sfortunata edizione dello scorso anno, rovinata dal maltempo, ripartiamo con tanto entusiasmo per proporre una festa sempre più ricca di proposte – ha detto Diana Nava, assessore alla cultura -. L’obiettivo della Festa delle Corti è quello di valorizzare le radici, i mestieri, la storia e le tradizioni di Garlate e del nostro territorio”.

Troveranno così ampio spazio gli artigiani dell’Associazione Laboratorio 7 che mostreranno ai visitatori gli antichi mestieri (maniscalco, calzolaio, fabbro, rilegatore, vetraio ecc…).

Ci sarà poi una corte interamente legata al dialetto e alla storia della Festa delle Corti, chiamata “Sè regordet quant se parlavå in dialèt?”: filmati, foto, proverbi, frasi, canti e giochi in dialetto per grandi e piccini. Con esibizione di cori dialettali, anche degli allievi della scuola primaria che durante l’anno si sono cimentati con lezioni di dialetto.

Nello splendido contesto del cortile di Villa Pozzi ci sarà l’esposizione plastico modulare, diorami ferroviari e laboratori di modellismo pratico a cura di Club Treni Brianza. Divertimento assicurato per i più piccoli (ma non solo), che in Curt del la Maria in Funt troveranno anche gli immancabili burattini.

Si potranno seguire laboratori di Eco-Cosmesi, imparando le antiche ricette contadine per mantenere bellezza e salute, pigiare l’uva e scoprire l’allevamento del baco da seta.

E poi, ovviamente, non mancheranno i numerosi punti di ristoro, le esibizioni artistiche e sportive e tanta musica. Un programma ricchissimo di eventi e intrattenimenti ospitati in oltre 40 punti d’interesse.

A conclusione della manifestazione, la domenica sera, si svolgerà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha messo in campo energia e entusiasmo per offrire ai visitatori attrazioni sempre nuove e interessanti e rendere Garlate ancora più bella – ha continuato l’assessore Nava -. Fondamentale, come sempre, la collaborazione della commissione biblioteca, di tutte le associazioni, dei tantissimi volontari garlatesi e dei proprietari delle corti, che supportano l’Amministrazione Comunale nell’organizzazione e a cui va il nostro sentito ringraziamento. Un doveroso ringraziamento anche all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia per il contributo concesso, alla Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e alla Provincia di Lecco per il patrocinio; all’associazione Culture e Tradizioni popolari della Lombardia per il supporto organizzativo, a Acel Energie e a tutti gli sponsor per il sostegno”.

