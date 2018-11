GARLATE – “Oggi quando sono andato a scuola, con l’assessore Nava, per consegnare come tutti gli anni ai nostri ragazzi i calendari dell’Avvento, il nostro modo per far loro gli auguri, abbiamo avuto una sorpresa positiva”.

E’ lo stesso sindaco del comune di Garlate Giuseppe Conti a raccontare quanto accaduto nella scuola del paese dove i bambini, durante il gioco, hanno provocato un piccolo danno e, per risarcire il comune, spontaneamente hanno fatto una colletta attingendo dalla loro paghetta.

“Nella classe seconda i bambini, a sorpresa, ci hanno detto che giocando avevano provocato una piccola crepa in una placca di plastica che copre alcune derivazioni idrauliche in bagno, che se ne assumevano la responsabilità e che avevano fatto una colletta delle loro paghette per risarcire il Comune. E ci hanno consegnato un salvadanaio con i loro risparmi, che serviranno alla sostituzione – ha raccontato il sindaco -. Il gesto, oltre che commovente, ha un grande valore simbolico e civico, e acquista un significato ancora maggiore se si considera che è stato compiuto da bimbi in tenera età, ma perfettamente consapevoli del loro ruolo di cittadini di questa comunità, con i loro diritti ed i loro doveri. Un grande esempio per tutti, in un momento in cui si sente parlare soprattutto di vandalismi, maleducazione, arroganza, disprezzo per la cosa pubblica”.

Il sindaco Conti, infine, fa alcuni ringraziamenti: “Li ringraziamo davvero tanto per questo gesto. E ringraziamo anche le maestre e il corpo docente che educano e incoraggiano questi comportamenti positivi: l’eccellenza della nostra scuola si misura anche con la sua capacità di formare i cittadini di domani, e questo è il modo migliore per farlo”.