GARLATE – Nella giornata di oggi, mercoledì, probabilmente la strada tra Garlate e Galbiate riaprirà dopo due giorni di chiusura a seguito della caduta di un albero, finito sulla strada durante l’ondata di maltempo di lunedì’.

L’albero è stato rimosso dalla Protezione Civile ma si attendono i controlli, in particolare su un’altra pianta ritenuta pericolante.

Il comune di Garlate in una nota, ha invitato tutti al “rispetto dell’ordinanza. Forzare il divieto – scrive il Comune – significa correre dei rischi seri, perché nessuno è in grado di dire quando la pianta cadrà a terra”.

Eppure molti automobilisti già ieri si sono avventurati lungo la strada, pur trovandosi davanti delle transenne che, fa notare qualcuno, non sarebbero accompagnate dal cartello di divieto di transito. Non solo, la citata ordinanza pare non trovarsi. Garlate, per voce del comandante della Polizia Locale, nonché sindaco di Pescate, Dante De Capitani, rimanda a Galbiate.

Interpellata, la Polizia Locale di Galbiate fa sapere che la competenza spetta a Garlate in quanto l’albero in questione sarebbe caduto in territorio garlatese, di fatto la parte di via Bergamo a Galbiate fino al confine tra i due paesi risultava percorribile. In questi giorni il centralino della Polizia Locale galbiatese è stato contattato più volte dai cittadini per avere chiarimenti sulla transitabilità della strada.