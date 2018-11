GARLATE – Il Museo della Seta di Garlate si è trasformato in un set per uno shooting fotografico. Nei mesi scorsi erano state le telecamere della Rai a fare tappa nelle sale del museo dove erano state effettuate alcune riprese per il programma “Ulisse. Il Piacere della scoperta” condotto da Alberto Angela. Dalla televisione alla fotografia: protagonista Lea Pasetto, modella garlatese, già concorrente del reality “Il contadino cerca moglie”.

La notizia è stata riportata sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Garlate dove, insieme a qualche scatto, si legge: “E chi l’ha detto che i musei sono tristi e polverosi? Il Civico Museo della seta Abegg di Garlate non lo è di certo! Apprezzato da tantissimi visitatori e scuole, è stato scelto anche come affascinante location per uno shooting fotografico. Scatti per riviste di moda con una modella garlatese… Lea Pasetto”