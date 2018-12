GARLATE – Allontanato dallo scuolabus per un mese perché disturbava troppo. Succede a Garlate, dove un ragazzino di 12 anni è stato ‘sospeso’ dal servizio di trasporto per la scuola.

Tutto è cominciato all’inizio dell’anno scolastico, come ha raccontato amareggiato il sindaco Giuseppe Conti: “Ci erano giunte segnalazioni di un gruppo di studenti che nel tragitto da Garlate a Olginate creava disturbo con urla, schiamazzi, gesti di maleducazione. Questi ragazzi, tutti delle medie, di età compresi tra i 10 e i 12 anni, si sdraiavano anche sui sedili costringendo gli altri studenti a restare in piedi. Al di là del disturbo si profilava anche un problema di sicurezza”.

Il sindaco le ha tentate tutte: “Abbiamo contattato le famiglie, disposto dei controlli a sorpresa sul pullman da parte della Polizia Locale, messo persino un volontario per controllare la situazione ma non è servito a niente. Per un periodo abbiamo anche modificato il percorso dello scuolabus per far scendere prima il gruppo che disturbava, ma niente, la situazione era sempre fuori controllo”.

Le lamentele sono poi giunte anche dal conducente: “Lo stesso temeva per l’incolumità degli studenti durante il tragitto – ha proseguito il sindaco – ho così capito che l’unica era passare alle ‘maniere forti’ “.

Dal lunedì scorso e fino alla fine delle vacanze di Natale, un 12enne è stato così letteralmente lasciato a piedi. Altri quattro suoi compagni hanno ricevuto una lettera di avvertimento e alla seconda, come spiegato, scatterà anche per loro il provvedimento. Per altri tre invece sono già state avvertite le famiglie: “Colpisce anche che pur avendo avvisato i genitori, molto collaborativi, questi ragazzi non si siano fermati – ha commentato il sindaco – è triste che si sia dovuti arrivare a vietare ad uno di loro di salire sul pullman, come sindaco non parlo di vittoria, ma piuttosto di sconfitta“.