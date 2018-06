GARLATE – Giovedì 21 giugno si terrà nel cortile interno del municipio il concerto “Note in Comune”, realizzato dagli allievi dei corsi musicali patrocinati dal comune. Ma non sarà solo un concerto degli allievi… anche mamme e papà daranno il loro contributo musicale e non!

Altra importante manifestazione è la rassegna cinematografica all’aperto organizzata in collaborazione dai comuni di Olginate e Garlate che vedrà il via mercoledì 20 giugno. Tre date si svolgeranno nel giardino di Villa Sirtori, due nel cortile interno del municipio di Garlate. Un primo evento che vede la collaborazione dei due comuni per offrire una proposta culturale e di intrattenimento per il territorio.