LECCO – Il prossimo 2 settembre il Gruppo Escursionisti Laorchesi si recherà al Sass Quader, in cima al Monte Melma, dove verrà celebrata la tradizionale Messa in ricordo dei soci che sono venuti a mancare in questi anni.

Come di consueto la giornata continuerà con aperitivo in compagnia e il pranzo al sacco.

PROGRAMMA GIORNATA AL SASS QUADER