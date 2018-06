MANDELLO – Due appuntamenti importanti e un concorso fotografico: a luglio Molina si anima grazie alle iniziative organizzate dall’associazione che raccoglie i residenti della località mandellese.

Venerdì 6 luglio, in occasione della “Notte Bianca della Danza” del Brianza Danza Festival, a Molina si esibirà il gruppo di danze in costumi storici ottocenteschi “Magia Mask”. In concomitanza con lo spettacolo, i volontari di Gente di Molina organizzeranno un piccolo ristoro con panini e salsiccia, panini imbottiti, patatine fritte e dolci.

L’evento clou del quartiere sarà però la settimana successiva, martedì 17 luglio, con la “Festa di Molina”, la tradizionale festa in piazza con il servizio cucina che delizierà i partecipanti con piatti di Polenta, grigliata, brasato, patatine, torte.

Ci sarà il truccabimbi per i più piccoli, animazione per i grandi e la stessa sera avverrà la premiazione del concorso fotografico “Molina in Verde”.

Per partecipare è sufficiente portare una stampa delle foto con cui si partecipa al concorso (massimo due) presso l’Edicola Cumbre o la Macelleria Pandiani entro il 3 luglio 2018, e compilare il modulo di iscrizione scaricabile della pagina facebook dell’associazione. Tre le categorie del concorso: junior (5-10 anni), giovani (11-16 anni) e over (+ 16 anni)